Оксфордський словник обрав слово року — «vax»

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Ryo FUKAsawa / Flickr

Оксфордський словник англійської мови обрав «vax» словом року, оскільки цьогоріч його використовували у 72 рази частіше, ніж у 2020 році.

Про це йдеться на сайті словника.

У 2021 році у світі стартувала масова вакцинація населення, через що у вжитку зʼявилися терміни, повʼязані з імунізацією.

Слово «vax» перекладається як іменник — «вакцина», «вакцинація» та як дієслово — «вакцинувати».

За даними укладачів словника, це слово виникло у 1799 році завдяки роботі англійського лікаря Едварда Дженнера, який винайшов щеплення проти віспи.

Нагадаємо, у минулому році словник Oxford Dictionaries не визначився зі словом року. Він зібрав слова та словосполучення, які найкраще відображають настрій кожного з місяців 2020 року. Так, приміром, у січні це були слова bushfire («руйнівна лісова пожежа») та impeachment («імпічмент»). Тоді Австралію охопили масштабні лісові пожежі, а у США Сенат у рамках процедури імпічменту почав розглядати звинувачення проти президента Дональда Трампа.