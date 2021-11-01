В Україні за тиждень вакцинували 1,7 млн людей. За останню добу на COVID захворіли майже 14 тисяч українців

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За минулий тиждень, з 25 до 31 жовтня, в Україні зробили 1 740 231 щеплення — це більше, ніж за весь червень.

Також за останню добу, 31 жовтня, медики виявили 13 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 905, медпрацівників — 111). Від ускладнень захворювання померли 298 пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2,9 мільйона випадків COVID-19. При цьому 68 тисяч людей померли від ускладнень хвороби, а 2,4 мільйона громадян одужали.

Також за добу медики вакцинували 117 818 людей, одну дозу отримали — 89 546, а повністю імунізовані — 28 272 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 245 775 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 7 449 818 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.