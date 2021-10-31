У ЦВК назвали явку на довиборах нардепів і на виборах мера Харкова. Поліція відзвітувала про зафіксовані порушення

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Центральна виборча комісія назвала явку на довиборах нардепів у Черкаській та Херсонській областях. Вона зменшилася удвічі, як порівняти з 2019 роком.

Про це повідомляє ЦВК.

«На момент закриття дільниць явка виборців становила 21,39% в окрузі № 184 та 25,57% в окрузі № 197», — зазначили там.

Для порівняння, у липні 2019 року на окрузі 184 явка становила 45,96%, а на 197-му — 52,01%.

Що стосується виборів мера Харкова, то там явка становила 28,29%. Під час місцевих виборів восени 2020 року явка була 31,3%.

У Нацполіції заявили, що протягом дня виборів зафіксували 129 скарг на порушення виборчого процесу. Після перевірки правоохоронці порушили чотири кримінальні справи та склали три адміністративні протоколи.

Найбільше порушень зареєстровано в Харківській області — 59, у Черкаській — 25, й у Львівській — 10. Найбільше скаржилися на незаконну агітацію.

«Загалом день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу. Поліцейські оперативно відпрацьовували всі повідомлення і надавали їм правову оцінку. Усі дільниці зачинилися вчасно, розпочався процес підрахунку голосів. Поліцейські продовжують нести службу біля дільниць і супроводжуватимуть членів комісій та виборчу документацію до ТВК і ОВК», — зазначили в поліції.

Національна поліція