Нардеп Скороход заявила, що померлий Поляков ніколи не вживав наркотиків. Вона вважає, що його вбили

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Нардеп Анна Скороход заявила, що її співмешканець, померлий нардеп Антон Поляков ніколи не вживав наркотиків. Вона також зазначила, що бачила на його тілі нібито сліди від удушення.

Про це вона заявила в ефірі каналу «Україна 24».

«Я можу відверто і чітко, з повною впевненістю на 100% вас запевнити, що в якій би ситуації Антон не перебував, він би ніколи не вдався до наркотиків», — зазначила Скороход.

Вона вважає, що вся інформація, яку оприлюднюють правоохоронці, є неправдивою. Скороход впевнена, що Полякова убили. Також вона заявила, що не розуміє, чому поліція одразу не затримала таксиста і двох чоловіків, які випивали з Поляковим у день смерті.

«Ніхто чомусь не пояснює борозну на шиї від удушення, яка в нього була, я особисто її бачила — і того дня, коли я приїхала в морг у Києві, і я її бачила в Чернігові. Чомусь тут нам поліція не дає ніяких пояснень, що за борозна на шиї була в Антона. Розповідати про ланцюжок і ще якусь нісенітницю можна тільки людям, які не розуміють нічого в цьому. Я впевнена, що це слід від удушення», — заявила Скороход.

За її словами, поліція жодного разу не допитувала її у цій справі, хоча вона й жила разом із Поляковим. Вона розповіла, що була заручена із загиблим нардепом, а одружитися вони планували на його день народження. Скороход заявила, що вони обидва були розлучені, і показала в ефірі рішення суду про розлучення Полякова.