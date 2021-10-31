Washington Post: Росія стягує війська до кордону з Україною

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Sasha Maksymenko / Flickr

Американське видання The Washington Post пише, що російські військові вчергове починають накопичувати сили та засоби біля кордонів України. Така ситуація викликає занепокоєння у посадовців зі США та Європи.

Співрозмовники видання на умовах анонімності повідомили, що спостерігають «незвичайні переміщення» техніки та військових у західному регіоні РФ.

Впродовж останніх днів у соціальних мережах зʼявилися відеозаписи, на яких російські залізничні ешелони та автоколони перевозять техніку, зокрема танки та ракети, на південь та захід Російської Федерації.

«Суть у тому, що це не тренування. Щось відбувається. Що це може бути?» — зазначив виданню Майкл Кофман, директор програми досліджень Росії у некомерційній аналітичній групі CNA.

Згідно з даними Кофмана, підрозділи 41 загальновійськової армії РФ, що базуються у Новосибірську, приєдналися до угруповання, яке перебуває біля кордонів України, замість того, щоб повернутися до місця своєї постійної дислокації.

Така ж ситуація спостерігається з першою гвардійською танковою армією, яка базується під Москвою. Ані Міноборони США, ані Міноборони Росії публікацію публічно не коментували. Цього також наразі не робила і українська сторона.