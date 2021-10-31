У Харкові колишні міліціонери зливали Росії дані бійців добровольчих батальйонів

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Tingey Injury Law Firm / Unsplash

У Харкові колишня працівниця міліції збирала та передавала спецслужбам Росії особисті дані бійців добровольчих батальйонів «Слобожанщина», «Харків-1», «Харків-2», які перебували на той час у зоні проведення антитерористичної операції.

Також жінка зливала дані співробітників Головного управління МВС у Харківській області. Інформація про це міститься в ухвалі Ленінського райсуду Харкова.

Підозрювана працювала старшим інспектором групи кадрового забезпечення Харківського міського управління міліції. 28 травня 2014 року вона познайомилася з чоловіком, який на той час контактував зі спецслужбами РФ. Саме він попросив її надати йому згадану інформацію, після чого інспектор без відома керівництва за допомогою інших колег скачала усі дані та передала знайомому.

Цю інформацію агент РФ скопіював на ноутбук, який правоохоронці вилучили 26 лютого 2015 року.

Уже у травні кримінальне провадження передали на розгляд до Київського районного суду Харкова, але в серпні досудове розслідування зупинили й оголосили підозрювану в розшук. Згідно з оперативними даними СБУ, вона перебуває на території Російської Федерації та повертатися до України не планує.

Відтак суд надав дозвіл на затримання колишнього міліціонера для обрання їй запобіжного заходу.