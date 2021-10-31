В Австралії науковці розробили новий метод вакцинації — пластир з мікрочипами

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Науковці з австралійського Університету Квінсленду успішно розробили метод проведення вакцинації проти COVID-19 за допомогою пластирів.

За розрахунками, вартість пластиру не перевищуватиме ціну звичайного шприца з дозою вакцини, повідомляє Xinhua.

Цей винахід використовує «пластир з мікрочипами високої щільності» (HD-MAP), які після нанесення на шкіру, запускають тисячі мікроскопічних реакцій.

За словами провідного дослідника проєкту Девіда Мюллера, випробування COVID-пластира на мишах продемонстрували швидшу імунну реакцію. Ученим також вдалося нейтралізувати численні штами вірусу, зокрема «британський» та «південноафриканський».

Головним потенціалом технології називають можливість забезпечити самостійну вакцинацію.

Девід Мюллер додає, що вакцина зручна у зберіганні та не потребує дотримання холодового ланцюга, як інші препарати. Науковець вважає, що відкриття може стати великою підмогою для країн, що розвиваються, оскільки вони не здатні забезпечити холодовий ланцюг.

Наразі розробники сподіваються представити цю технологію світу та шукають можливості фінансування, аби якнайшвидше провести клінічні випробування.