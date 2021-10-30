Британія евакуює з Афганістану представників ЛГБТ-спільноти. Притулок отримали перші 29 людей

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Sharon McCutcheon / Unsplash

Велика Британія евакуює представників сексуальних меншин з Афганістану, в якому владу захопив радикальний ісламський рух «Талібан».

У заяві Міністерства закордонних справ сказано, що 29 серпня Британія прийняла першу групу представників сексуальних меншин і продовжить операцію з евакуації у найближчі місяці.

Група з 29 афганців складається зі студентів та активістів, які неодноразово виступали за права ЛГБТ.

На батьківщині на них чекають переслідування та страти. В Афганістані, де переважно діють закони шаріату, геїв та інших представників секс-меншин нерідко забивали камінням. До приходу талібів до влади представникам ЛГБТ загрожувало увʼязнення.

За даними правозахисної організації Rainbow Railroad, в Афганістані проживають сотні геїв, лесбіянок та бісексуалів. Десяткам з них допомогли сховатися у безпечних місцях.