У Римі екоактивісти намагалися блокувати вулицю, яка веде до місця проведення саміту G20. Поліція застосувала силу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У столиці Італії екоактивісти намагалися блокувати вулицю, яка веде до місця проведення саміту «Великої двадцятки» (G20).
Про це повідомляє ANSA.
Активісти влаштували сидячий протест на вулиці Христофора Колумба біля конгрес-центру Нувола — саме там проходить саміт. Вони розгорнули плакати із закликами вирішити проблему з кліматичною ситуацією та погрожували заблокувати місто.
Поліція оточила демонстрантів. Деякі з активістів почали проявляти агресію, після чого правоохоронці застосували силу. Людей відтіснили за допомогою щитів на бокову смугу вулиці, а найактивніших учасників затримали.
Частина активістів продовжила протест.
На час саміту у Римі додатково мобілізували 5 тисяч поліцейських та солдатів. Сам саміт проходить далеко від центру міста через недавні сутички протестувальників з поліцією. Люди вимагали скасувати впровадження COVID-сертифікатів.
- Саміт лідерів G20 стартував 30 жовтня і триватиме два дні. На першій сесії обговорять глобальну економіку та питання охорони здоровʼя. На другій сесії, 31 жовтня, лідери країн обговорять зміну клімату та розвиток. Після саміту лідери країн полетять до Глазго, де відбудеться кліматичний саміт. У ньому братиме участь і президент України.