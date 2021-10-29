Netflix випустив трейлер другого сезону «Відьмака»

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Стримінговий сервіс Netflix випустив повноцінний трейлер другого сезону серіалу «Відьмак». Стрічку відзнято за однойменною фентезі-сагою польського письменника Анджея Сапковського.

У новому трейлері показали велетенських звірів та магічних істот, з якими Відьмаку (Генрі Кавілл), його товаришам та підопічній Ціріллі (Фрея Аллан) доведеться змагатися.

Також творці показали майбутню війну з Нільфгаардською імперією, полювання Ґеральта на монстрів і довгоочікуване повернення барда Лютика у виконанні Джої Бейті. Вихід другого сезону шоу очікується 17 грудня.