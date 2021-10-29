Netflix випустив трейлер другого сезону «Відьмака»
- Автор:
- Софія Телішевська
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thewitcher.com
Стримінговий сервіс Netflix випустив повноцінний трейлер другого сезону серіалу «Відьмак». Стрічку відзнято за однойменною фентезі-сагою польського письменника Анджея Сапковського.
У новому трейлері показали велетенських звірів та магічних істот, з якими Відьмаку (Генрі Кавілл), його товаришам та підопічній Ціріллі (Фрея Аллан) доведеться змагатися.
Також творці показали майбутню війну з Нільфгаардською імперією, полювання Ґеральта на монстрів і довгоочікуване повернення барда Лютика у виконанні Джої Бейті. Вихід другого сезону шоу очікується 17 грудня.
- Премʼєра першого сезону «Відьмака» відбулася у грудні 2019 року. Перша частина шоу також складалася з восьми епізодів. Зйомки продовження загаялись через пандемію коронавірусу.
- У липні 2020 року сервіс Netflix анонсував вихід серіалу The Witcher: Blood Origin. Це приквел фентезійного серіалу The Witcher («Відьмак»).