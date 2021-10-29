Міністр Абрамовський розповів, що неодноразово пропонував главі Держекоінспекції подати у відставку
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Євген Малолєтка / «Бабель»
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський багато разів пропонував голові Держекоінспекції Андрію Мальованому подати у відставку через корупцію у відомстві.
Про це він розповів в інтервʼю порталу Green Deal.
«Державна екологічна інспекція — центральний орган виконавчої влади. Усі проблеми, які там є, я чітко усвідомлюю, зокрема корупційну складову. Неодноразово я пропонував керівнику Держекоінспекції Андрію Мальованому написати заяву про відставку, але він цього робити не захотів», — зазначив Абрамовський.
На думку глави Мінекології, рівень кваліфікації Мальованого недостатній для того, щоб керувати державною інспекцією, але «підстав для звільнення не було».
Також Абрамовський наголосив, що примушувати Мальованого піти з посади він не має права, оскільки для звільнення мають бути формальні підстави.
«Це може бути дисциплінарне провадження з якихось наявних фактів або, можливо, рішення про негативну щорічну оцінку ефективності роботи або корупційна діяльність. У будь-якому разі злочинну діяльність має бути доведено в суді», — пояснив міністр.
Окрім цього, Абрамовський зазначив, що для ефективної боротьби з корупцією в галузі екологічного контролю потрібно змінити законодавство, зокрема ухвалити закон «Про державний екологічний контроль», сформувати новий штат та підвищити зарплату інспекторам, які нині отримують у регіонах 9—11 тисяч гривень.
- 19 жовтня голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський написав заяву про відставку.
- Сам глава Мінекоголоії розповів, що вирішив звільнитися через негативну оцінку його роботи з боку Ради національної безпеки та оборони.
- За даними «Бабеля», серед кандидатів на місце Абрамовського — голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, колишній голова Державної екологічної інспекції та екснардеп Єгор Фірсов, депутат від «Слуги народу» Андрій Жупанин і Руслан Стрілець — заступник Абрамовського.