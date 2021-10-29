На порталі «Дія» зʼявиться сервіс для призовників та резервістів Military ID

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Міноборони України анонсувало у порталі держпослуг «Дія» запуск сервісу Military ID — електронного центру комплектування та соціальної підтримки, який має запрацювати у 2022 чи 2023 році.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Сервіс міститиме дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів. Він дозволить в онлайн-режимі змінити реєстрацію місця проживання, побачити інформацію про включення особи до реєстру, номер облікового запису в ньому тощо.

«Уже закладено засади для цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів комплектування [колишні військкомати] та соціальної підтримки, так і у системі ведення військового обліку у державі. Це дозволить у короткостроковій перспективі замість паперового документа мати Military ID-номер. Він формуватиметься під час внесення даних людини до реєстру — генеруватиметься унікальний запис, який ніколи не повторюватиметься у іншої людини», — розповів міністр оборони Андрій Таран.

Міноборони та Міністерство цифрової трансформації зараз розробляють спільний наказ щодо порядку обміну інформацією між порталом «Дія» та реєстром. Також Міноборони розпочало інтеграцію з іншими держреєстрами, наприклад з базою Держміграційної служби.