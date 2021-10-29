На портале «Дія» появится сервис для призывников и резервистов Military ID

Минобороны Украины анонсировало в портале госуслуг «Дія» запуск сервиса Military ID — электронного центра комплектования и социальной поддержки, который должен заработать в 2022 или 2023 году.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Сервис будет содержать данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Он позволит в онлайн-режиме изменить регистрацию места жительства, увидеть информацию о включении лица в реестр, номер учетной записи в нем и так далее.

«Уже заложены принципы цифровизации процессов воинского учета как на уровне территориальных центров комплектования [бывшие военкоматы] и социальной поддержки, так и в системе ведения воинского учета в государстве. Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр — будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека», — рассказал министр обороны Андрей Таран.

Минобороны и Министерство цифровой трансформации сейчас разрабатывают совместный приказ о порядке обмена информацией между порталом «Дія» и реестром. Также Минобороны начало интеграцию с другими госреестрами, например, с базой Госмиграционной службы.