Міністр екології Абрамовський подав у відставку після засідання РНБО — роботу міністерства визнали неефективною

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Роман Абрамовський / Facebook

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський подав у відставку через негативну оцінку його роботи з боку Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Про це він заявив в інтерв’ю порталу Green Deal.

«15 жовтня відбулося засідання РНБО, на якому розглядалось питання виконання указів президента з боку Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я зробив доповідь: вважаю, що стан виконання указів далеко не найгірший. Проте була також співдоповідь секретаря РНБО Олексія Данілова, і він зауважив, що міністерство невчасно виконує укази президента. Для мене це прозвучало як оцінка роботи», — розповів Абрамовський.

Також міністр уточнив, що загалом РНБО контролює виконання 83 екозавдань, із них виконані 22.

«Ще як мінімум дев’ять також виконані, але перебувають у процесі зміни статусу. У сімох завданнях Кабінет міністрів змінив відповідального виконавця, переписав їх на інші міністерства. Ще чотири передбачають не остаточне, а періодичне звітування. Три інших завдання вже [на час засідання] перебували на розгляді в секретаріаті Кабміну», — додав Абрамовський та зазначив, що, на його думку, рівень виконання завдань міністерством «не такий вже й поганий».

Водночас очільник Мінекології наголосив, що не вважає за потрібне оцінювати висновки апарату РНБО.

«Якщо немає довіри, а дані, які видає РНБО, відрізняються від тих, що готує міністерство, — на те є якась причина. Щоб не шукати джерело цих причин, правильніше піти з посади», — резюмував він.