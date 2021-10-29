У Національному зоопарку Куби бебі-бум. Через пандемію відвідувачі не заважали тваринам романтично проводити час

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Don Arnold / WireImage

У Національному зоопарку Куби кілька видів тварин, які перебувають під загрозою зникнення, скористалися тишею і спокоєм під час пандемії коронавірусу. У результаті романтичних зустрічей народилась рекордна кількість дитинчат.

Про це повідомляє The Guardian.

Серед новонароджених — леопарди, бенгальські тигри, зебри, жирафи, антилопи та бики. Доглядачі за тваринами такий бебі-бум повʼязують із тим, що зоопарк був закритий протягом багатьох місяців під час пандемії. Через відсутність публіки тварини стають спокійнішими.

«Хоча пандемія була негативною для людей, у випадку із зоопарками вона була корисною. Зокрема, у нашому парку народилося понад 10 цінних видів, які перебувають під загрозою зникнення, і це може у якийсь момент відновити біологічне різноманіття», — сказала ветеринар зоопарку Рейчел Ортіс.

У Національному зоопарку Куби зібрані 1 473 тварини понад 120 видів. Відвідувачі тепер можуть побачити самих дитинчат леопарда та жирафа, оскільки Національний зоопарк нещодавно знову відкрився для публіки.