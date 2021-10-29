Науковці дали назву виду людини, яка жила в Африці близько 500 тисяч років тому

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The University of Winnipeg

Канадські дослідники з Університету Вінніпег оголосили назву, яку дали пращуру людини, який мешкав у Африці та на південному сході Європи близько 500 тисяч років тому — Homo bodoensis.

На думку вчених, цей вид мешкав в Африці в епоху середнього плейстоцену і був прямим предком сучасної людини. Назва bodoensis походить від черепа, який знайшли у 1976 році в Бодо Дʼар у долині річки Аваш в Ефіопії. Судячи з розміру черепа, зразок Бодо був предком людини, але команда зазначає, що в ньому немає якихось рис, характерних для неандертальців.

Епоха плейстоцену була епохою, коли анатомічно сучасні люди (Homo sapiens) зʼявилися в Африці, а неандертальці (Homo neanderthalensis) — в Європі. Відповідно до нової класифікації, Homo bodoensis описуватиме більшість людей середнього плейстоцену з Африки та деяких із південно-східної Європи, тоді як багатьох з цієї території рекласифікують на неандертальців.

Зазначимо, що науковці не відкрили новий вид людини, а дали назву для пращурів, які жили в Африці та Євразії 700—500 тисяч років тому і від яких залишилися останки. Раніше їх називали Homo heidelbergensis або Homo rhodesiensis, однак вони не підходили під їхні характеристики.

Крістофер Бе з відділу антропології Гавайського університету в Маноа та один із співавторів дослідження сказав, що введення Homo bodoensis спрямоване на те, щоб «розрубати гордіїв вузол і дати можливість ясно розповісти про цей важливий період в еволюції людини».

Доктор Мірʼяна Роксандич з Університету Вінніпега та провідний автор дослідження сказала: «Говорити про еволюцію людини в цей період було неможливо через відсутність належної термінології, яка визнає географічні відмінності людини».