Науковці дали назву виду людини, яка жила в Африці близько 500 тисяч років тому
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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The University of Winnipeg
Канадські дослідники з Університету Вінніпег оголосили назву, яку дали пращуру людини, який мешкав у Африці та на південному сході Європи близько 500 тисяч років тому — Homo bodoensis.
На думку вчених, цей вид мешкав в Африці в епоху середнього плейстоцену і був прямим предком сучасної людини. Назва bodoensis походить від черепа, який знайшли у 1976 році в Бодо Дʼар у долині річки Аваш в Ефіопії. Судячи з розміру черепа, зразок Бодо був предком людини, але команда зазначає, що в ньому немає якихось рис, характерних для неандертальців.
Епоха плейстоцену була епохою, коли анатомічно сучасні люди (Homo sapiens) зʼявилися в Африці, а неандертальці (Homo neanderthalensis) — в Європі. Відповідно до нової класифікації, Homo bodoensis описуватиме більшість людей середнього плейстоцену з Африки та деяких із південно-східної Європи, тоді як багатьох з цієї території рекласифікують на неандертальців.
Зазначимо, що науковці не відкрили новий вид людини, а дали назву для пращурів, які жили в Африці та Євразії 700—500 тисяч років тому і від яких залишилися останки. Раніше їх називали Homo heidelbergensis або Homo rhodesiensis, однак вони не підходили під їхні характеристики.
Крістофер Бе з відділу антропології Гавайського університету в Маноа та один із співавторів дослідження сказав, що введення Homo bodoensis спрямоване на те, щоб «розрубати гордіїв вузол і дати можливість ясно розповісти про цей важливий період в еволюції людини».
Доктор Мірʼяна Роксандич з Університету Вінніпега та провідний автор дослідження сказала: «Говорити про еволюцію людини в цей період було неможливо через відсутність належної термінології, яка визнає географічні відмінності людини».
- Раніше вчені встановили, що неандертальці могли чути і вимовляти всі звуки, які здатна відтворювати сучасна людина. Також вони зʼясували, що стародавні люди могли користуватися інструментами ще до розвитку вправних великих пальців і мали свою культуру поховання.
- Раніше вчені встановили, що неандертальці могли впадати у сплячку, як ведмеді.