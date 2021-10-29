ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику мера Одеси. Йому призначили заставу в 3,8 мільйона гривень
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику мера Одеси.
Про це пише пресслужба ВАКС.
«Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до колишнього заступника міського голови Одеси запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 млн 806 тис 400 грн», — йдеться у повідомленні.
Його підозрюють у порушенні ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) КК України. ВАКС не називає імені підозрюваного, але, за даними ЗМІ, йдеться про колишнього заступника мера Одеси Петра Рябоконя. Його звільнили у квітні 2020 року.
- 6 жовтня 2021 року меру Одеси Геннадію Труханову та чотирьом місцевим посадовцям повідомили про підозру — у зловживанні службовим становищем і участі у злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси та згодом легалізувала незаконно отримані доходи. Суд обрав Труханову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30 мільйонів гривень.
- Слідство стверджує, що у 2015—2019 роках Труханов разом з іншими чиновниками одеської мерії допоміг незаконно передати під забудову шість ділянок комунальної землі загальною площею 15,9 гектара. Через це міський бюджет зазнав понад 558 млн гривень збитків. Загальний збиток для міського бюджету від дій злочинної організації оцінюють у 689 млн гривень. У злочинній організації було 10 людей, з них пʼятеро — чиновники, ще шестеро — співучасники, усі вони діяли під керівництвом відомого бізнесмена. Всього у справі проходить 16 фігурантів.