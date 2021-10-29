HBO зніме серіал про смерть колишнього працівника ФСБ Литвиненка. Його роль зіграє Бенедикт Камбербетч

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Samir Hussein / Contributor

Канал HBO розробляє серіал «Лондонград» про смертельне отруєння колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. Його роль зіграє британський актор Бенедикт Камбербетч.

Про це ексклюзивно повідомляє американське профільне видання Variety.

Серіал буде заснований на книзі Алана Коуелла «Останній шпигун» і розповідатиме історію Олександра Литвиненка — агента КДБ, а потім перебіжчика, якого вбили у 2006 році в Англії шляхом отруєння радіоактивним ізотопом полонію-210.

Камбербетч зіграє Литвиненка, а також буде виконавчим продюсером проєкту під прапором своєї телевізійної компанії SunnyMarch.

Це не перший анонсований проєкт, який присвячений отруєнню Литвиненка. У вересні стало відомо, що зірка телесеріалу «Доктор Хто» актор Девід Теннант зіграє роль Литвиненка у серіалі про нього від британського телеканалу ITV.

Хто такий Олександр Литвиненко?

Литвиненко був співробітником радянських і російських спецслужб (1988—1999), згодом — опонентом президента Росії Володимира Путіна. Пізніше Литвиненко отримав політичний притулок у Великій Британії.

У листопаді 2006 року в Лондоні Литвиненко зустрівся з ексспівробітником ФСБ Андрієм Луговим, після чого потрапив до лікарні з отруєнням. Литвиненко помер 23 листопада 2006 року від променевої хвороби, яку спричинило отруєння полонієм-210. Розслідування Британії встановило, що до цього злочину причетні нинішній депутат Держдуми Андрій Луговий і підприємець Дмитро Ковтун.