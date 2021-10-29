Гурт ABBA завершує музичну кар’єру. Останній альбом вийде 5 листопада

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Шведський музичний гурт ABBA оголосив про завершення кар’єри. Останній альбом групи вийде 5 листопада.

Про це пише Euronews.

Альбом Voyage вийде наступного місяця напередодні кількох шоу, які гурт планує показати у Лондоні наступного року із сучасною анімацією.

Але представники гурту вже зазначили, що більше не планують записувати нові пісні.

«Ось і все. Ви знаєте, це мало статися», — зазначив один із учасників Бенні Андерсон.

Хоча формально гурт закінчив випускати нові пісні ще у 1982 році, про його офіційний розпад не повідомлялося. Тепер же учасники запевняють, що після випуску нового альбому жодних інших пісень не буде.

«Насправді було просто весело спробувати та подивитися, чи зможемо ми щось зробити», — додав ще один учасник Бьорн Ульвеус.