Гурт ABBA завершує музичну кар’єру. Останній альбом вийде 5 листопада
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Шведський музичний гурт ABBA оголосив про завершення кар’єри. Останній альбом групи вийде 5 листопада.
Про це пише Euronews.
Альбом Voyage вийде наступного місяця напередодні кількох шоу, які гурт планує показати у Лондоні наступного року із сучасною анімацією.
Але представники гурту вже зазначили, що більше не планують записувати нові пісні.
«Ось і все. Ви знаєте, це мало статися», — зазначив один із учасників Бенні Андерсон.
Хоча формально гурт закінчив випускати нові пісні ще у 1982 році, про його офіційний розпад не повідомлялося. Тепер же учасники запевняють, що після випуску нового альбому жодних інших пісень не буде.
«Насправді було просто весело спробувати та подивитися, чи зможемо ми щось зробити», — додав ще один учасник Бьорн Ульвеус.
- Гурт, що складається з Бьорна Ульвеуса, Бенні Андерссона, Агнети Фельтског і Анні-Фрід Лінгстад, здобув міжнародну популярність у 1974 році після перемоги на «Євробаченні» з піснею Waterloo — у 2020 році глядачі визнали її найкращою в історії пісенного конкурсу.
- Останній студійний альбом ABBA під назвою The Visitors вийшов у 1981 році. У 2018 році група у своєму Instagram повідомила про воззʼєднання.