У США розпочали випробування першої у світі вакцини від найбільш агресивної форми раку грудей

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У США стартували випробування першої у світі вакцини від потрійного негативного раку молочної залози, який вважається однією з найагресивніших його форм.

Про це пише Business Insider.

Випробування проведе Клівлендська клініка. Потрійний негативний рак грудей зазвичай не реагує на гормональну, або лікарську терапію, і його можна уникнути лише за допомогою мастектомії.

Вакцина націлена на білок альфа-лактальбумін, який зазвичай супроводжує захворювання. Препарат «повідомлятиме» імунній системі про появу згаданого білка, аби система могла зупинити зростання пухлини.

У дослідженнях візьмуть участь до 24 пацієнтів, які не мали рецидиву після лікування від потрійного негативного раку грудей на ранній стадії протягом останніх трьох років. Вони отримають три щеплення з інтервалом у два тижні. Дослідники почнуть з невеликих доз для кількох пацієнтів і стежитимуть за їх результатами, перш ніж збільшувати дозу та кількість учасників випробувань.

«У довгостроковій перспективі ми сподіваємося, що це може бути справжня профілактична вакцина, яку вводитимуть здоровим жінкам, аби запобігти розвитку потрійного негативного раку грудей, форми, проти якої ми маємо найменш ефективні методи лікування», — сказав керівник дослідження, доктор Томас Бадд з Клівлендського інституту раку Taussig.

Потрійний негативний рак грудей становить від 12% до 15% всіх випадків раку грудей та вбиває майже чверть пацієнтів протягом пʼяти років після встановлення діагнозу. Ця форма частіше зустрічається серед афроамериканок та жінок з мутацією гена BRCA1.