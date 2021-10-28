У Києві через погіршення ситуації з коронавірусом посилюють карантин

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Юлія Вебер / «Бабель»

У Києві з понеділка, 1 листопада, діятимуть посилені правила карантину. Для відвідування та роботи ресторанів, кафе, спортзалів і ТРЦ потрібна буде або вакцинація від коронавірусу, або негативний ПЛР-тест, якому не більше 72 годин.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на брифінгу 28 жовтня.

Із тестом або вакцинацією можна працювати та відвідувати готелі, Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), Управління праці та соцзахисту і Управління пенсійного фонду. Те саме стосується й проведення масових заходів. Діти та підлітки зможуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які щеплені або мають тест.

У транспорт пускатимуть із тестом або сертифікатом вакцинації. Перевіряти документи будуть не на вході у транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.

Столичні школярі з понеділка за парти не повернуться. Після канікул (з 1 листопада) навчальний процес буде дистанційним. Це стосується всіх учнів 1—11 класів. Так школи працюватимуть до поліпшення ситуації з коронавірусом у місті.

Садочки продовжують працювати, але за правилами «червоної» зони — за умови вакцинації 100% працівників закладу.

Зазначимо, що в додатку «Дія» є сертифікат про вакцинацію. Якщо вона завершена, то він «зеленого» кольору, якщо поки тільки однією дозою — «жовтого». Його також можна роздрукувати з порталу «Дія», головне — аби чітко було видно QR-код.

Кличко додав, що в Києві ситуація з коронавірусом стрімко погіршується. Серед померлих немало молоді, навіть є однорічна дитина. Заповненість ліжок майже 63%, в окремих лікарнях 99—100%. Крім цього, 84% шпиталізованих потребують кисневої підтримки. Ліжка з киснем третій день заповнені на понад 66%. Через ці показники Кличко звернувся до уряду з проханням запровадити «червону» зону. Це рішення Державна служба з надзвичайних ситуацій може ухвалити в пʼятницю, 29 жовтня.