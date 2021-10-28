Гінеколог із Малайзії заявив, що винайшов перший у світі унісекс презерватив

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Гінеколог із Малайзії заявив, що створив перший у світі унісекс презерватив, який можуть використовувати як жінки, так і чоловіки. Про це повідомляє Reuters.

Презервативи розробив гінеколог Джон Танг Інг Чінь із компанії Twin Catalyst, яка займається постачанням медичних товарів.

Виріб має клейке покриття з однієї сторони і може прикріплюватись до піхви або статевого члена, також він покриває прилеглу ділянку для додаткового захисту. Презерватив зроблений з поліуретану — це матеріал, що використовується в прозорих повʼязках для ран. Він тонкий та гнучкий, але при цьому міцний та водонепроникний.

Презервативи називаються Wondaleaf Unisex Condom. Коробка міститиме два презервативи і коштуватиме $3,61.

Тан сказав, що Wondaleaf пройшов кілька раундів клінічних досліджень та випробувань, придбати його можна буде через сайт фірми Twin Catalyst у грудні 2021 року.

«Ґрунтуючись на кількості проведених нами клінічних випробувань, я вельми оптимістичний, що згодом він стане значним доповненням до багатьох методів контрацепції, які використовуються для запобігання небажаній вагітності та захворюванням, що передаються статевим шляхом», — сказав Танг.