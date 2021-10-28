Дослідження: Антидепресант може знизити ризик важкого перебігу COVID-19

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Дешевий антидепресант Флувоксамін запобігає ризику важкого перебігу коронавірусної інфекції. Він знижує його на третину.

Про це йдеться у дослідженні вчених із Бразилії, пише CNN.

У дослідженні взяли участь 1 500 пацієнтів. Результати показали, що ті, хто вживав препарат, з меншою вірогідністю мали важкий перебіг хвороби та потрапляли до лікарні.

Флувоксамін переважно використовується для лікування обсесивно-компульсивного розладу та депресії.

За даними учених, цей препарат може зменшувати кількість молекул запалення — цитокінів, які активно виробляються під час коронавірусної хвороби.

741 пацієнт під час дослідження приймав препарат, а 756 — отримували плацебо. У групі плацебо 16% пацієнтів мали тяжкий перебіг хвороби, а у групі, які приймали Флувоксамін — 11%.