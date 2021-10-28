Google дозволила неповнолітнім видаляти свої фото з пошуку

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Isa KARAKUS / Pixabay

Компанія Google розробила інструмент, який дозволить дітям, підліткам, батькам чи опікунам видаляти їхні фото із пошуку. Це означає, що ці зображення не відображатимуться на вкладці «Зображення».

Про це йдеться у заяві компанії.

Аби видалити фото, необхідно надіслати запит і вказати ім’я та вік неповнолітнього, а також надати посилання на фотографії, які потрібно видалити, та умови пошуку, за якими знімки зʼявляються в пошуковій видачі (простіше кажучи: як «нагуглити» це фото).

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Після цього команда Google розгляне запит і за потреби звʼяжеться для отримання будь-якої додаткової інформації. Після видалення фото надійде відповідне сповіщення на пошту.

Однак компанія наголошує, що видалення зображення з результатів Google не означає, що його видалили з інтернету. Якщо фото дитини використовують на якомусь сайті, то Google радить звʼязатися з вебмайстром сайту та попросити його видалити фото (ось інструкція).