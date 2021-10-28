Китай заборонив маленьким містам зводити хмарочоси — «це проєкти марнославства»

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Andy Miccone / Flickr

Китай заборонив меншим містам країни зводити «надвисокі будівлі» — у рамках спроби придушити «проєкти марнославства». Про це повідомляє BBC.

Відтак у містах із населенням менше трьох мільйонів заборонять будувати хмарочоси висотою понад 150 метрів. Містам з більшим населенням заборонять зводити будинки заввишки понад 250 метрів. Зазначимо, що у країні вже існує заборона на будівництво будівель заввишки понад 500 метрів.

Якщо місто із населенням менше трьох мільйонів людей захоче збудувати хмарочос вище 150 метрів, то необхідно буде запрошувати спеціальний дозвіл. Однак місто «за жодних обставин» не зможе звести будинок висотою понад 250 метрів.

Аналогічно, міста з населенням понад три мільйони людей можуть подати заявку на будівництво хмарочоса заввишки понад 250 метрів, але із «жорсткою забороною» на будівництво понад 500 метрів. За порушення цих правил того, хто видасть дозвіл, будуть притягувати до «довічної відповідальності».

Китайські ЗМІ пишуть, що хмарочоси можуть знадобитися в багатолюдних містах, таких як Шанхай і Шеньчжень, однак в інших містах їх побудували в основному з міркувань марнославства.

У Китаї знаходяться одні з найвищих будівель у світі, у тому числі 632-метрова Шанхайська вежа та 599,1-метровий фінансовий центр Ping An у Шеньчжені. Китай все частіше вживає жорстких заходів щодо будівельних проєктів і критикує одержимість місцевих архітекторів будівництвом нових будівель. Раніше цього року у країні заборонили «некрасиву архітектуру».