МОЗ дозволив випробувати в Україні французько-британську вакцину від коронавірусу

Новини

Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images

Міністерство охорони здоровʼя України дозволило провести клінічні випробування двох варіантів вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi, розробленої спільно з британською GSK.

Про це йдеться у відповідному наказі.

В Україні проведуть третю фазу дослідження моновалентної та бівалентної вакцин, які призначені для захисту від коронавірусу дорослих віком від 18 років. Заявку на дослідження подала компанія «Санофі-Авентіс Україна».

Тестування проходитиме в клініках «Центр сімейної медицини плюс», «Едельвейс Медікс», «Медбуд-Клінік», «Благомед» (усі — Київ) і в медичному центрі «Салютем» (Вінниця).

Вакцина Sanofi є векторною, за такою ж технологією створювали препарат AstraZeneca. Наразі вакцина не отримала схвалення в жодній країні, попередні фази її дослідження відбувалися в Кенії та США.