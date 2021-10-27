У США видали перший паспорт із гендером «X»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Jeremy Dorrough / Unsplash
Держдепартамент США видав перший американський паспорт із позначкою про стать «Х».
Про це повідомили у пресслужбі Держдепу.
Як зазначається, отримувати такі паспорти зможуть усі охочі з початку 2022 року, коли Держдепартамент підготує систему та оновить форму на отримання документа, в якій додасть функцію обрання третього гендеру для небінарних людей, інтерсекс- та трансгендерів.
«З нагоди видачі цього паспорта я хочу ще раз підтвердити прагнення Державного департаменту просувати свободу, гідність і рівність усіх людей, у тому числі ЛГБТКІ+», — заявив прессекретар Держдепу США Нед Прайс.
Наразі Держдепартамент співпрацює з іншими урядовими установами США, аби в майбутньому забезпечити комфортні подорожі для усіх власників паспортів.
- Раніше у США трансгендер вперше отримав звання адмірала. Присягу склала 63-річна помічниця міністра охорони здоровʼя США Рейчел Левін. Тепер вона є адміралом Офіцерського корпусу служби громадської охорони здоровʼя США.
- У січні президент США Джо Байден скасував указ свого попередника Дональда Трампа, який суттєво обмежував можливість трансгендерів служити в армії з 2017 року. За словами Байдена, гендерна ідентичність не повинна бути перешкодою для військової служби.
- У липні Аргентина стала першою країною у Латинській Америці, яка запровадила паспорти для небінарних людей.