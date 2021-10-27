У США видали перший паспорт із гендером «X»

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Держдепартамент США видав перший американський паспорт із позначкою про стать «Х».

Про це повідомили у пресслужбі Держдепу.

Як зазначається, отримувати такі паспорти зможуть усі охочі з початку 2022 року, коли Держдепартамент підготує систему та оновить форму на отримання документа, в якій додасть функцію обрання третього гендеру для небінарних людей, інтерсекс- та трансгендерів.

«З нагоди видачі цього паспорта я хочу ще раз підтвердити прагнення Державного департаменту просувати свободу, гідність і рівність усіх людей, у тому числі ЛГБТКІ+», — заявив прессекретар Держдепу США Нед Прайс.

Наразі Держдепартамент співпрацює з іншими урядовими установами США, аби в майбутньому забезпечити комфортні подорожі для усіх власників паспортів.