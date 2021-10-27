У Римі продають віллу з єдиною у світі фрескою Караваджо на стелі

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Mondadori Portfolio / Contributor / Getty Images

У Римі на аукціон виставили віллу «Аврора», в якій знаходиться єдина у світі стельова фреска італійського художника Караваджо. Торги відбудуться у січні 2022 року, стартова ціна за віллу €471 мільйон.

Про це повідомляє CNN.

Вілла «Аврора» розташована за два кроки від Віа Венето — це одна з найвідоміших вулиць у Римі. Вілла має шість поверхів, оточена садом і займає територію 2 800 квадратних метрів. У будинку знаходиться безліч творів мистецтва. Так, наприклад, на стелі невеликої кімнати площею 2,75 квадратних метра є фреска Мікеланджело Мерізі да Караваджо, на ній зображені троє богів — Юпітер, Нептун та Плутон, які збираються довкола напівпрозорої кулі. Фреску замовив кардинал Франческо Марія Дель Монте у 1597 році. Професор історії сучасного мистецтва у Римському університеті Ла Сапієнца Алессандро Дзуккарі на суді заявив, що це єдина фреска Караваджо, і оцінив її у €310 мільйонів.

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Mondadori Portfolio / Contributor / Getty Images

Вілла також розписана фресками художника епохи бароко Джованні Франческо Барбʼєрі, відомого як Гверчіно, який працював на віллі між 1621 та 1623 роками.

Вілла «Аврора» зараз належить сімʼї Бонкомпані Людовізі, нащадкам папи Григорія XV. Обслуговування нерухомості обійдеться дорого. Одна з умов для тих, хто придбає нерухомість, — це витратити €11 мільйонів на реставрацію. Оскільки ця вілла охороняється як обʼєкт мистецтва, то держава має переважне право її купівлі. Чому був судовий процес щодо неї — не повідомляється. Продати віллу вирішили після тривалої суперечки про спадщину після смерті у 2018 році її власника, принца Ніколо Бонкомпані Людовізі.

Фресок майже немає у творчості Караваджо. Є дві відомі — ця, про яку йдеться, і «Портрет куртизанки» (приблизно 1597 рік), однак остання була знищена у Берліні у 1945 році.