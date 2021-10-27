Зеленський відповів на петицію про повну заборону гастролей російських артистів в Україні

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про повну заборону на виступи російських артистів в Україні до повернення Криму та контролю над східним кордоном. Ініціатор петиції — телеведучий і громадський діяч Ігор Кондратюк.

Відповідь оприлюднена на сайті президента 27 жовтня.

Зеленський заявив, що надіслав цю петицію премʼєр-міністру Денису Шмигалю, секретарю РНБО Олексію Данілову та голові СБУ Івану Баканову і попросив опрацювати викладені в ній пропозиції.

Крім цього, Зеленський у своїй відповіді процитував закон. По-перше, Міністерство культури складає перелік людей, які становлять загрозу нацбезпеці, на основі звернень Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки та Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

По-друге, закон про гастролі забороняє виступати артистам із переліку людей, які становлять загрозу нацбезпеці. Організатор заходу має звернутися до СБУ з проханням розглянути питання, чи може вказаний артист виступати в Україні на законних підставах. Крім цього, телеканали не мають права показувати концерти за участі артистів з чорного списку.

Також президент попросив проаналізувати, як в Україні дотримуються цих заборон, і посилити відповідальність за їх порушення.