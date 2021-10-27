Компанія Merck безкоштовно поділиться ліцензією на свої таблетки від COVID-19. Це має їх здешевити

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Chupacabra Viranesque / Flickr

Американська фармацевтична компанія Merck вирішила поділитися ліцензією на свій експериментальний препарат «Молнупіравір» для лікування COVID-19.

Про це пише The Washington Post.

Компанія передасть дозвіл Патентному пулу лікарських засобів (MPP), який підтримує Організація Обʼєднаних Націй, а він зможе надати ліцензію іншим виробникам. Повідомляється, що на такий крок компанія пішла, щоб розширити доступність препарату, виробничу базу та знизити його вартість.

За даними ЗМІ, зараз уряд США платить близько $700 за курс лікування «Молнупіравіром». Але, за словами Брука Бейкера, професора права Північно-Східного університету США, який відстежував переговори щодо закупівель препарату, ціна курсу лікування може впасти нижче за $10, оскільки конкуренція між виробниками та масштаби виробництва зростають.

Препарат поки що не схвалили ані в США, ані в Європі. Але експерти кажуть, що він має величезний потенціал у боротьбі з пандемією. Таблетки легко виготовляти, транспортувати, зберігати та застосовувати, що робить їх особливо привабливим варіантом для країн з низьким і середнім рівнями доходів, слабшою інфраструктурою та обмеженими в отриманні вакцин.

Раніше цього року Merck уклала угоди з вісьмома індійськими фармацевтичними виробниками на виробництво «Молнупіравіру». Минулого тижня Фонд Білла та Мелінди Гейтс оголосив про інвестиції у $120 мільйонів, щоб спонукати компанії розпочати виробництво цих ліків уже зараз.

Близько двох десятків виробників по всьому світу вже висловили зацікавленість у виробництві «Молнупіравіру» за ліцензією, яку Merck передала MPP. Виробники ліків зможуть звертатись за дозволом на виробництво препарату вже з 27 жовтня.