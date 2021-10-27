Перше засідання комісії з відбору директора ДБР відбудеться 28 жовтня
- Автори:
- Оксана Коваленко, Олег Панфілович
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Перше засідання конкурсної комісії з обрання директора Державного бюро розслідувань відбудеться 28 жовтня.
Про це «Бабелю» повідомило джерело в конкурсній комісії.
Засідання має розпочатися о 14:00. Наразі бюро очолює виконувач обовʼязків директора Олексій Сухачов.
Подачу документів для участі в конкурсі на посаду директора ДБР оголосили 30 грудня 2019 року, вона тривала лише до 3 січня 2020-го. У липні 2020 року Верховна Рада призначила до конкурсної комісії трьох своїх представників. Восени того ж року своїх представників до комісії делегував і президент. Бракує іноземних експертів, яких має призначити Кабінет міністрів за поданням міжнародних організацій.
У червні в коментарі «РБК-Україна» тодішній голова правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський заявив, що конкурсна комісія могла б почати роботу й без міжнародних експертів. Але тоді її рішення, найімовірніше, розкритикують, а результати відбору сприймуть із недовірою.
У грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» (№ 2116), де однією правкою, ініційованою Комітетом з питань правоохоронної діяльності, знімалися з посад директор Державного бюро розслідувань, перший заступник і заступник, що стало своєрідним ноу-хау в юриспруденції.
- У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив директора ДБР Романа Трубу, призначивши тимчасово замість нього тодішнього нардепа Ірину Венедіктову.
- Після цього Конституційний суд визнав частково неконституційним законопроєкт № 1014, який надає президенту Володимиру Зеленському право призначати голів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР), а також самостійно утворювати незалежні регуляторні органи.