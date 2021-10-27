FT: Росія пропонує Молдові знижку на газ в обмін на послаблення інтеграції в ЄС

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Росія пропонує Молдові суттєву знижку на газ, якщо країна відмовиться від низки євроінтеграційних проєктів. Вона повинна відкласти певні енергетичні реформи.

Про це пише видання Financial Times з посиланням на власні джерела.

Російська компанія «Газпром» заявила, що може надати Молдові знижку на газ, якщо країна внесе певні зміни в Угоду про Асоціацію з ЄС, зокрема в питанні вільного ринку. Росія хоче, щоб Молдова відтермінувала реформу щодо лібералізації газового ринку та посилення конкуренції. Усе тому, що «Газпром» є монополістом на газовому ринку Молдови, а країна завжди купувала газ саме у Росії.

Джерела зазначають, що Кремль розглядає можливі домовленості про газ як частину значно ширшого політичного врегулювання відносин із Молдовою після перемоги на президентських виборах проєвропейської Майї Санду та її партії.

Лібералізація газового ринку негативно відобразиться на компанії «Молдовагаз» — дочірній компанії «Газпрому». Вона не лише купує та продає газ, але й керує газовою системою Молдови.

Також Росія хоче, щоб Молдова відмовилася від зони вільної торгівлі з ЄС і увійшла до Євразійського економічного союзу.

Водночас у Кремлі заперечують подібні пропозиції Молдові.

«Ні, жодних політичних моментів немає і не може бути. Це виключно комерційні переговори. Є потреба в газі, є комерційна пропозиція, є пропонована знижка, є також проблема акумульованого боргу. Усе це має абсолютно комерційний прикладний характер. Жодної політизації тут немає і бути не може», — зазначив речник російського президента Дмитро Пєсков.