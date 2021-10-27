Австралія дозволить вакцинованим громадянам їздити за кордон без вагомих причин. Заборона тривала 19 місяців

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Asanka Ratnayake / Stringer

Уряд Австралії ухвалив рішення дозволити з 1 листопада вакцинованим громадянам їздити за кордон без вагомих причин. Ця заборона поширювалася на всіх австралійців 19 місяців, з самого початку пандемії.

Про це пише BBC.

В уряді підкреслили, що невакциновані будуть змушені, як і раніше, отримувати спеціальний дозвіл на виїзд. Також планують пом’якшити правила в’їзду для іноземців.

«До кінця року ми очікуємо вітати повністю вакцинованих кваліфікованих робітників та іноземних студентів», — йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Карен Ендрюс.

Прем’єр-міністр країни Скотт Моррісон зазначив, що настав час австралійцям «повернутися до життя».