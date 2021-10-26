У Київській області після запуску опалення вибухнула котельня дитячого садка
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Київська обласна державна адміністрація
У дитячому садку «Вербиченька» в селі Кодаки Київської області після запуску котельні стався вибух природного газу.
Про це повідомляє пресслужба КОДА.
Вибух зруйнував харчоблок, але оскільки він та котельня відокремлені від дитячого садка будівлею, то вихованці не постраждали.
На момент аварії у закладі перебували 10 працівників. Загиблих і потерпілих серед співробітників закладу немає.
- Опалювальний сезон у Києві стартував 23 жовтня. Загалом підключення будинків до тепла триватиме упродовж 7 днів, оскільки у столиці функціонує одна з найбільших централізованих систем теплопостачання в Європі: три потужні теплоелектроцентралі, майже 200 котелень та понад 2,7 тисячі кілометрів теплових мереж.
- З огляду на це, увімкнення опалення всім споживачам у більш стислі терміни неможливе, бо різке збільшення теплового навантаження — температури теплоносія та тиску — може призвести до аварійних пошкоджень.