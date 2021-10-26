Організатори Олімпіади-2022 у Пекіні презентували дизайн медалей для спортсменів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Організаційний комітет Зимових Олімпійських та Паралімпійських Ігор у Пекіні 2022 року презентував дизайн нагород, які вручатимуться спортсменам під час змагань.
Про це повідомляє сайт Міжнародного олімпійського комітету.
Нагороди отримали назву «Тонг Сінь» (Тong Xin), що означає «разом, як єдине ціле». На лицьовій стороні медалей вигравіювано логотип пʼяти олімпійських кілець, навколо нього повна назва Ігор англійською мовою. У центрі задньої частини — емблема та повна китайська назва.
Повідомляється, що творці медалей надихалися оформленням традиційних у Китаї прикрас у вигляді підвісок із нефриту. Ігри триватимуть з 4 по 22 лютого.
- Під час Олімпійських ігор 2022 року у селищах спортсменів діятиме жорстка заборона спілкування між людьми з різних делегацій.
- На зимові Олімпійські і Паралімпійські ігри в Пекіні, які проходитимуть з 4 по 20 лютого 2022 року, не допустять іноземних глядачів. Квитки продадуть тільки жителям материкового Китаю.
- У квітні повідомлялося, що США обговорюють із союзниками і партнерами питання про спільний бойкот зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.