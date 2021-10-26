На Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook
На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Ще один воїн ЗСУ отримав отримав осколкове поранення.
Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Військовий загинув під обстрілом у зоні відповідальності ОТУ «Схід», однак в повідомленні не вказано поблизу якого саме населеного пункту бойовики відкривали вогонь.
Після надання першої медичної допомоги воїна госпіталізували у лікарню, його стан задовільний.
У відповідь на обстріли з боку бойовиків українські військові відкривали вогонь, не застосовуючи заборонені Мінськими угодами озброєння.
Водночас джерела «Бабеля» в Міноборони стверджують, що Збройні сили України повернули під контроль українського уряду село Старомар’ївка в Донецькій області. Воно розташоване біля села Гранітне.
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