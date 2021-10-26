«Київтеплоенерго» просить зупинити обшуки та перевірки, доки не завершить подачу тепла
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Yegor Aleyev \ TASS via Getty Images
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» просить правоохоронців та контролюючі органи призупинити обшуки та перевірки до закінчення подачі тепла столичним обʼєктам.
Про це йдеться у заяві КП.
У «Київтеплоенерго» заявили, що на обʼєктах КП з початку року пройшло 32 перевірки та обшків. КП співпрацює з правоохоронними та контролюючими органами, але просить відстрочити дії на період запуску тепла у місті, оскільки з деяких питань перевірки проводяться кілька разів різними держорганами.
Вказано, що протягом місяця триває перевірка Держаудитслужби щодо ефективності підприємства за період із січня 2018 року до червня 2021 року. У перевірці бере участь «безпрецедентна кількість» аудиторів (31) через можливе підвищення тарифів. «Київтеплоенерго» заявляє і про перевірку з боку Держпродспоживслужби, через що наполягає на поетапному їх проведенні.
У КП нагадують, що забезпечують 90% потреб Києва у теплі та майже 60% — в електроенергії.
- Опалювальний сезон у Києві стартував 23 жовтня.
- Останні обшуки у «Київтеплоенерго» провели 19 жовтня — тоді підозру вручили директорові структурного підрозділу «Київтепломережі» та колишньому директору підрядної організації. Їх підозрюють у завищенні вартості робіт. Збитки — 1,5 млн гривень.