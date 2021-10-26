На Олімпійських іграх — 2022 спортсменам заборонили секс та вечірки

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Vytautas Dranginis / Unsplash

Під час Олімпійських ігор 2022 року у селищах спортсменів діятиме жорстка заборона на спілкування між людьми з різних делегацій.

Про це йдеться в оприлюднених оргкомітетом зимової Олімпіади в Пекіні посібниках із порадами, як запобігти поширенню коронавірусу.

Як зазначається, всім іноземцям, які приїхали до Китаю, рекомендовано «звести до мінімуму фізичну взаємодію одне з одним».

Також зазначається, що спортсмени будуть жити в одномісних номерах.

«COVID-19 переважно передається через дрібні частинки рідини, які виділяються при диханні, при кашлі, чханні, розмові, крику чи співі. Ось чому так важливо пройти вакцинацію, звести до мінімуму фізичну взаємодію, носити маску та уникати закритих та людних приміщень», — йдеться в правилах Ігор.

Невакциновані спортсмени зобов’язані перебувати в ізоляції протягом 21 дня після прибуття до Китаю.

Також можлива депортація з Китаю за порушення таких правил, зокрема йдеться про секс і святкові вечірки.

Зимова Олімпіада у Пекіні триватиме з 4 до 22 лютого.