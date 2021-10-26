Нардеп Гончаренко: Посольство України відмовилося організовувати поїздку нардепів до США останньої миті

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Олексій Гончаренко / Facebook

Посольство України почало скасовувати зустрічі у США членів міжфракційного обʼєднання «Чиста енергія — здорове навколишнє середовище», серед яких була низка нардепів «Слуги народу», останньої миті — після прямої вказівки з Офісу президента.

Про це написав нардеп і співголова обʼєднання Олексій Гончаренко в Telegram.

«Посольство і не повинно було виділяти кошти. Воно допомагало нам з організацією і контактами. Одразу, як надійшла команда з Банкової, посольство почало займатися скасуванням усіх наших зустрічей», — написав нардеп.

Він заявив, що посольство навіть скасувало зустріч членів делегації з українським послом Оксаною Маркаровою. «Ну, і наостанок, посольство не повідомило про неможливість допомоги нам ані в четвер, ані в п’ятницю, ані навіть у понеділок. Увесь цей час ми були на контакті з представником посольства, який постійно завіряв нас, що посольство намагається зробити все, щоб всі наші зустрічі відбулись. Лише в понеділок зранку ми зрозуміли, що ніякої допомоги не буде і це лише спроба затягнути час», — заявив Гончаренко.

Пізніше нардеп відтворив хронологію того, що сталося. За його словами, делегація з народними депутатами з різних фракцій планувала поїздку до США. Там були представники «Слуг народу», «Голосу», «Батьківщини».

МЗС сприяло цій поїздці та відправило ноту для того, щоб нардепи отримали візи до США. Делегація, за словами Гончаренка, сама домовлялася про більшість зустрічей з партнерами у США.

«За 36 годин до вильоту МЗС відкликало ноту, і посольство США було вимушено скасувати візи більшості членів делегації», — заявляє нардеп. Після цього посольство України у США почало зв’язуватися з усіма, з ким були заплановані зустрічі, і скасовувати їх.

Нардеп додав, що після розголосу цієї історії посольство почало маніпулювати та вигадувати «смішні виправдання».

«Зараз ми разом з членами делегації, які вже мали візи та змогли приїхати до США, проводимо зустрічі, про які самі домовилися раніше. Візит не скасовується, у нас запланована насичена програма! Чекайте на новини!» — резюмував нардеп.

Що сталося?

Як стало відомо напередодні «Бабелю», Міжнародний республіканський інститут та організація House Democracy Partnership запросили делегацію депутатів з міжфракційного обʼєднання «Чиста енергія — здорове навколишнє середовище» прилетіти до США з візитом. Там вони мали обговорити «Північний потік — 2», зелену енергетику та інші проблеми цього спрямування.

До обʼєднання входять 25 депутатів усіх фракцій парламенту, зокрема «Слуги народу». Співголовою міжфракційного обʼєднання є нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Щоб вилетіти у США, депутати мали отримати дипломатичну ноту від Міністерства закордонних справ, але напередодні вильоту в МЗС передумали та скасували ноту. Причин такого рішення вони не пояснили. Відтак депутати не отримали візи А1, через що делегація не змогла вилетіти з України.

Посольство України у США заявило, що приватні поїздки держслужбовців не супроводжуються і не організовуються закордонними дипломатичними установами України. Також дипустанова пояснила, що обов’язковою умовою робочих відряджень для держслужбовців є погодження і визначення цілей та завдань робочої поїздки відповідно до передбачених законодавством процедур.

Посольство також зазначило, що для забезпечення закордонних візитів залучає кошти з бюджету, а «без офіційного погодження візиту виділення таких коштів неможливе».