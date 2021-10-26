Кабмін призначив тимчасове правління «Укрзалізниці». Хто туди увійшов
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Олександр Рудоманов
Кабінет міністрів звільнив усіх колишніх членів правління «Укрзалізниці» та призначив склад тимчасового правління. Очолюватиме його Олександр Камишін, який був радником міністра інфраструктури.
Про це йдеться у постанові уряду за 25 жовтня.
Також членами правління стали співробітники «УЗ»: Григорій Бойко, Олександр Перцовський та Роман Черніцький. До складу правління увійшов колишній директор «Медіа Групи Україна», яка належить олігарху Ринату Ахметову, Євген Лященко та директор публічних закупівель у «Нафтогазі» Орест Логунов.
Уряд визначив, що такий склад правління працюватиме тимчасово. Постійний склад оберуть після призначення нової наглядової ради. Це має статися не пізніше 31 грудня 2021 року.
- Нагадаємо, 9 серпня Іван Юрик звільнився з посади виконувача обовʼязків голови правління «Укрзалізниці», а вже 11 серпня Кабмін призначив на його місце Олександра Камишіна.
- Через місяць, 13 вересня, акціонерне товариство «Українська залізниця» оголосило конкурсний відбір на посаду голови правління компанії.