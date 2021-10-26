Міністр Ляшко: Вакциновані за кордоном теж мають змогу отримати COVID-сертифікат у «Дії». Треба звернутися до сімейного лікаря

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Кабінет міністрів України / УНІАН

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, як отримати сертифікат про вакцинацію у додатку «Дія» тим, хто вакцинувався за кордоном. Для цього треба звернутися до сімейного лікаря.

Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».

За словами Ляшка, до сімейного лікаря потрібно прийти з документом, який підтверджує вакцинацію.

«Їхні дані вносяться до медкарти, і після цього їм можуть видати сертифікат, що використовується в Україні», — сказав Ляшко.