США віднесли Україну у список напрямків із «дуже високим» ризиком коронавірусу

Новини

Ezra Acayan / Stringer

Центр контролю та профілактики захворювань США додав Україну у список напрямків для подорожей із «дуже високим» коронавірусним ризиком.

Про це свідчать дані центру, а деталі пише CNN.

Україну перевели з третього «високого» рівня до четвертого — це найвища категорія ризику.

Згідно з критеріями Центру, у країнах, які потрапляють до категорії «дуже високий рівень коронавірусу», за останні 28 днів зареєстрували понад 500 випадків ковіду на 100 тисяч населення. CDC також попереджає: якщо існує необхідність подорожувати до України, то «перед поїздкою переконайтеся, що ви повністю вакциновані».

«Через поточну ситуацію в Україні навіть повністю вакциновані мандрівники можуть наражатися на ризик зараження та поширення штамів коронавірусу», — зазначили у США.