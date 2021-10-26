США віднесли Україну у список напрямків із «дуже високим» ризиком коронавірусу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ezra Acayan / Stringer
Центр контролю та профілактики захворювань США додав Україну у список напрямків для подорожей із «дуже високим» коронавірусним ризиком.
Про це свідчать дані центру, а деталі пише CNN.
Україну перевели з третього «високого» рівня до четвертого — це найвища категорія ризику.
Згідно з критеріями Центру, у країнах, які потрапляють до категорії «дуже високий рівень коронавірусу», за останні 28 днів зареєстрували понад 500 випадків ковіду на 100 тисяч населення. CDC також попереджає: якщо існує необхідність подорожувати до України, то «перед поїздкою переконайтеся, що ви повністю вакциновані».
«Через поточну ситуацію в Україні навіть повністю вакциновані мандрівники можуть наражатися на ризик зараження та поширення штамів коронавірусу», — зазначили у США.
- В Україні встановили черговий рекорд смертності від коронавірусу — 734 людини за добу 25 жовтня. За добу 21 жовтня в Україні виявили найбільшу з початку пандемії кількість хворих на коронавірус — 23 785.