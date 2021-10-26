YouTube частково заблокувала канал президента Бразилії за поширення фейків про коронавірус

Новини

Getty Images

YouTube частково заблокувала канал президента Бразилії Жаїра Болсонару. Він поширював фейки про вакцинацію.

Про це пише CNN Brasil.

Сервіс заборонив на тиждень публікувати йому нові відео. Це зробили через неодноразові порушення з боку Болсонару.

«Ми видалили відео з каналу Жаїра Болсонару за порушення наших правил щодо поширення недостовірної інформації медичного характеру про COVID-19, яка стверджує, що вакцини не знижують ризик зараження і призводять до інших інфекційних захворювань», — йдеться в заяві.

Під час прямого ефіру у четвер Болсонару заявив, що у вакцинованих у Великій Британії після щеплення нібито з’являвся синдром набутого імунодефіциту (СНІД). Це спростували у британському МОЗ.