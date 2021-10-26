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Светлицький Сергій / УНІАН

Через кризу у перемовинах із «Газпромом» Молдова вперше за 30 років придбала газ не у Росії.

Про це пише Deutsche Welle.

Молдовська компанія Energocom підписала пробний контракт із польською PGNiG на постачання газу. Поляки виграли на відкритому тендері.

«Це перша в історії Молдови закупівля газу у альтернативних джерел», — зазначили в уряді Молдови. Польська компанія поставить країні 1 мільйон кубометрів газу.

Наразі Молдова шукає спроби імпортувати газ від інших постачальників та утримувати тиск у газотранспортній системі.

Країна досі сподівається укласти з «Газпромом» довгостроковий контракт, але вимагає «справедливої» ціни. Заступник прем’єра Андрій Спину заявив, що Молдова не може платити за газ більшу ціну, ніж інші країни в регіоні.