Молдова вперше за 30 років придбала газ не у Росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Светлицький Сергій / УНІАН
Через кризу у перемовинах із «Газпромом» Молдова вперше за 30 років придбала газ не у Росії.
Про це пише Deutsche Welle.
Молдовська компанія Energocom підписала пробний контракт із польською PGNiG на постачання газу. Поляки виграли на відкритому тендері.
«Це перша в історії Молдови закупівля газу у альтернативних джерел», — зазначили в уряді Молдови. Польська компанія поставить країні 1 мільйон кубометрів газу.
Наразі Молдова шукає спроби імпортувати газ від інших постачальників та утримувати тиск у газотранспортній системі.
Країна досі сподівається укласти з «Газпромом» довгостроковий контракт, але вимагає «справедливої» ціни. Заступник прем’єра Андрій Спину заявив, що Молдова не може платити за газ більшу ціну, ніж інші країни в регіоні.
- На початку жовтня «Молдовагаз» лише на місяць продовжив контракт із російським «Газпромом» на постачання газу, тепер компанія змушена закуповувати газ за індексною ціною — $800 за тисячу кубометрів, що може призвести до здорожчання газу для населення.
- 22 жовтня парламент Молдови на місяць запровадив надзвичайний стан через газову кризу. За словами премʼєр-міністра Наталії Гаврилиці, нині країні бракує приблизно 16 млн куб. метрів.
- Рада нацбезпеки та оборони України вирішила допомогти Молдові і надати їй безоплатно 15 млн кубометрів газу. Країна має повернути цей обсяг до кінця зими.
- У середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Згодом вона сягнула майже $2000. Причина такої високої ціни — низькі запаси газу в підземних сховищах Європи.