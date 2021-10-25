У Росії до 22 років колонії суворого режиму засудили ексбойовика «ДНР» — за вбивство курсанта університету МВС і підрив поста ДІБДР

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У Санкт-Петербурзі місцевого мешканця, який воював на боці бойовиків «ДНР» на Донбасі, засудили до 22 років колонії суворого режиму за вбивство курсанта університету МВС і підрив поста ДІБДР.

Про це повідомили у пресслужбі судів міста.

Згідно з матеріалами справи, у лютому 2014 року Головирцев вистрілив у голову курсанту Санкт-Петербурзького університету МВС Росії рядовому поліції Мураду Агамірзоєву, який повертався додому з навчання.

Мотивом вбивства стала неприязнь до представників влади. Також Головирцев захоплювався екстремістськими ідеями.

За даними видання «Коммерсантъ», у 2014 році Головирцев воював на боці «Донецької народної республіки» проти українських військ на Донбасі разом зі своїм знайомим Миколою Мотовиловим. Як зазначає видання, росіяни не входили до складу терористичних угруповань, але були незадоволені державним устроєм. Для «протистояння владі» вони вирішили влаштувати акцію, яка могла б привернути увагу ЗМІ, і вирішили підірвати співробітників ДІБДР. Перша спроба була невдала, а під час другої постраждала перехожа.

У грудні 2015 року Головирцева і Мотовилова затримали, а згодом засудили — до 19,5 і 19 років позбавлення волі відповідно. За вбивство курсанта Головирцеву призначили покарання у вигляді 14 років в’язниці. За сукупністю покарань він отримав 22 роки позбавлення волі в колонії суворого режиму.