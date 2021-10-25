У пʼяти областях України всі університети перейшли на дистанційне навчання
- Автор:
- Софія Телішевська
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Honey Yanibel Minaya Cruz / Unsplash
Всі університети у пʼятьох областях України з 25 жовтня і до 15 листопада перейшли на дистанційну форму навчання через високий рівень поширення коронавірусу в регіонах. Відповідні рекомендації надало Міносвіти.
Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки.
Так, навчання онлайн запровадили 100% університетів наступних областей:
- Запорізької;
- Львівської;
- Миколаївської;
- Одеської;
- Сумської.
Водночас очне навчання продовжується у восьми університетах Черкаської області та у пʼяти вишах Житомирської.
Деякі ЗВО використовують змішану форму навчання. Найбільше таких університетів у Харківській області — вісім закладів, а також по два університети в Київській та Чернігівській областях.
- Наразі у «червоній» зоні перебувають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. З 23 жовтня до цієї зони перейшла і Сумська область. А з 26 жовтня туди потраплять Миколаївська та Рівненська області.