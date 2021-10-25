«Укрзалізниця» відновлює рейси з Києва до Варшави. Їх зупинили ще в березні 2020 року

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З листопада відновлюється курсування поїзда № 67/68 Київ — Варшава.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Залізничне сполучення між столицями України і Польщі припинилося в березні 2020 року через карантинні обмеження. З 4 листопада воно буде відновлене.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48 і прибуватиме до Варшави о 09:02. З Варшави поїзд відправлятиметься о 17:10 і прибуватиме до Києва об 11:00.

В УЗ нагадали, що з 21 жовтня в країні діють посилені правила карантину, які стосуються пасажирських перевезень. У «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зоні як у водія, екіпажу, так і у пасажирів має бути документ, який підтверджує їхню ковід-безпечність: або сертифікат вакцинації, або ПЛР чи експрес-тест, якому не понад 72 години.