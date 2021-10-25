Комітет виборців: «Слуга народу» досі не надала звіт про фінансування «опитування Зеленського», проведеного торік

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Пресслужба Офісу президента України

Через рік після проведення Всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, партія «Слуга народу» досі не відзвітувала про суму витрачених на його організацію коштів та джерела їх походження. Саме президентська партія бралася організовувати та фінансувати опитування.

Про це заявляє Комітет виборців України.

«18 жовтня 2021 року у відповіді на запит Комітету виборців в «Слузі Народу» повідомили, що «підготовка звіту партії перебуває в процесі формування». Рік тому «Слуга Народу» заявляла, що профінансує президентське опитування і відобразить всі витрати у фінансовому звіті, який подається в НАЗК. Відповідний звіт досі не було подано», — повідомляє КВУ.

Комітет підкреслює, що формально неподання фінансового звіту партії не суперечить чинному законодавству через зміни, ухвалені Верховною Радою. У квітні 2020 року народні депутати дозволили партіям надати звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру після закінчення в Україні карантину.

«Минулого року, на початку пандемії коронавірусу, політичні партії отримали легальну можливість не звітувати про свої витрати. В результаті впродовж останніх півтора роки партії фактично перестали звітували перед НАЗК. Зокрема, досі не було подано фінансові звіти щодо витрат партій на місцеві вибори 2020 року, в тому числі, не було подано звіту політичною партією «Слуга Народу», — зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Останній звіт «Слуга Народу» подавала в ІІІ кварталі 2020 року, при цьому партія не подала жодного звіту у 2021 році. За оцінкою КВУ на разі не існує об’єктивних причин для відтермінування подачі фінансової звітності. Комітет виборців закликав Раду невідкладно внести зміни до закону «Про політичні партії в Україні» та повернути норми щодо звітування політичних партій.