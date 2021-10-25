Кабмін скасував самоізоляцію для жителів окупованих територій, які їдуть на вакцинацію через Росію

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Facebook / Луганська ОДА

Кабінет міністрів скасував необхідну самоізоляцію для жителів окупованих територій, які їдуть на вакцинацію через Росію. Усе через те, що бойовики блокують роботу КПВВ на лінії розмежування.

Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.

«Відтепер мешканці ТОТ не підлягатимуть самоізоляції (обсервації) при перетині кордону з РФ у разі пред’явлення запрошення на вакцинацію з українським ідентифікатором. Рішення ухвалене з метою забезпечення доступу громадян України до вакцинації в умовах блокування роботи КПВВ з боку РФ», — йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що записатися на вакцинацію можна в будь-якому з пунктів щеплення на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, а також у Херсонській області. Для цього потрібно зателефонувати до контакт-центру МОЗ: +380 800 60 20 19 або ж зробити це онлайн за допомогою чату на сайті МОЗ.