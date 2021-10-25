На базі роти поліції «Кривбас» знайшли арсенал зброї. ДБР вважає, що її хотіли продати

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Слідчі Державного бюро розслідувань знайшли на території роти патрульної поліції особливого призначення «Кривбас» великий арсенал зброї, яка не перебуває на обліку.

Як повідомляє пресслужба ДБР, зброя була призначена для продажу.

Арсенал знайшли на базі в селі Тоненьке в Донецькій області. У схроні зберігалися 89 гранатометів різної модифікації, 178 реактивних протитанкових гранат, 336 ручних гранат, 329 запалів, а також 56 тисяч патронів різного калібру, запали для протитанкових мін і димові шашки.

За даними ДБР, зброю і боєприпаси планували вивезти в іншу область для перепродажу.

Порушено кримінальну справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК). ДБР проведе низку експертиз, щоб встановити походження зброї.